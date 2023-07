Dit mag u verwachten van de tweede Tourweek: Rittenkapers aan zet, een nieuwe sprintkans en strijd voor het klassement op de Grand Colombier

Ne 9 ritten zijn we aan de eerste rustdag in de Tour de France beland. Het peloton kan na de zware aankomst op Puy de Dôme van zondag even uitblazen. Maar ook niet te lang, want week twee komt er alweer aan.

Een korte tweede week tussen de twee rustdagen is er eentje met wat wils voor iedereen. Punchy rittenkapers, sprinters en de klassementsmannen: iedereen komt deze week aan z’n trekken.

Dinsdag 11 juli: iets voor Wout van Aert?

Daags na de rustdag mag het Tourpeloton 167 kilometer afleggen vanuit het themapark Vulcania richting Issoire. Onderweg liggen vijf klimmetjes op de renners te wachten. De rit door de Chaîne des Puys, een keten van 80 vulkanen, is spek naar de bek van vluchters en baroudeurs. Een kansje voor Wout van Aert misschien?

Woensdag 12 juli: Sprinters aan zet!

Op woensdag zijn de sprinters dan weer aan zet. Vanuit Clermont-Ferrand trekken we richting Moulins. Onderweg liggen drie klimmetjes van vierde categorie en passeert men door Montluçon, de geboorteplaats van Julian Alaphilippe. De laatste 900 meter van de rit liggen in rechte lijn, ideaal voor een massasprint.

Donderdag 13 juli: Voer voor de powerhouses

Een heuvelachtige rit door de wijngaarden van de Beaujolais en tussen de Loire en de Rhône, voor mannen met inhoud, power en snelle benen. Twee van de vijf hellingen liggen in de eerste 40 kilometer. Na een vlak intermezzo moeten in de finale de Col de la Casse Froide (5,5 km aan 6,1 procent), de Col de la Croix Montmain (5,5 km aan 6,1 procent) en de Col de la Croix Rosier (5,3 km aan 7,6 procent) bedwongen worden. Op één van die laatste twee - beiden tweede categorie - zou de beslissing wel eens kunnen vallen.

Vrijdag 14 juli: Mythische strijd op de Grand Colombier?

Tijd voor de derde aankomt bergop. De dertiende etappe focust zich helemaal op de slotklim: de Grand Colombier, waar de finishlijn is getrokken en waar drie jaar geleden Tadej Pogacar een keizerlijke sprint won van Primoz Roglic. Omwille van zijn steile flanken wordt de Grand Colombier ook de “Piramide van Bugey” genoemd. In 2012 werd hij voor het eerst beklommen, maar intussen is hij een moderne klassieker geworden. De dertiende etappe heeft tot het slotstuk weinig om het lijf, maar met 17,4 kilometer klimmen aan 7,1 procent kan er heel wat schade worden aangericht.

Zaterdag 15 juli: We trekken de Alpen in met een zware bergrit

Uitblazen zal er niet inzitten na de Grand Colombier… Na de Jura zijn de Alpen aan de beurt in deze Tour voor klimmers. Dit is een relatief korte etappe die toch het karakter heeft van een wurgslang met 4.200 hoogtemeters en vijf beklimmingen. De benen worden eerst vermoeid op de Col de la Saxel, Col de Cou en de Col du Feu voor ze de tweekoppige finale aansnijden. Op de Col de la Ramaz (13,9 km aan 7,1 procent) kunnen favorieten geïsoleerd worden, waarna op de Joux Plane (11,6 kilometer aan 8,5 procent) de genadeslag kan volgen. Vanaf de top volgt een snelle en technische afdaling naar Morzine. Verwacht u maar aan een heerlijke strijd voor het klassement.

Zondag 16 juli: Sterke klimmers vanuit de vlucht?

De tweede Alpenrit in de Haute-Savoie is spek naar de bek van klimmers die het avontuur durven te kiezen. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou denkt dat de vlucht het tot de streep kan uitzingen en de verschillen tussen de favorieten op de slotklim naar Le Bettex eerder klein zullen zijn. Met de korte, maar steile Côte des Amerands (tot 17 procent) als lanceerplatform en een slotklim met vooral rode en zwarte stukken (7,2 km aan 7,7 procent) kunnen de favorieten elkaar testen. In 2016 won Romain Bardet hier.