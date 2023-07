Vandaag op Wimbledon: misschien wel laatste match ooit van Kirsten Flipkens, Belgische dubbelmannen en Djoko mag het afmaken

Deze Belgen komen in actie

Een van de technisch vaardigste speelsters van het vrouwencircuit, zeker op ‘haar’ Wimbledon, speelt vandaag de derde ronde in het dubbelspel. Misschien wordt het haar laatste profmatch. De 37-jarige Kirsten Flipkens, die op Wimbledon met Timea Babos dubbelt, zal na Wimbledon het proftennis voor gezien houden. Vorig jaar nam ze als enkelspeelster afscheid in Wimbledon. Flipkens staat geprogrammeerd als eerste match op court 12, om 12 uur.

Sander Gillé en Joran Vliegen, al op Roland Garros zeer goed op dreef, spelen hun tweederondewedstrijd (derde match van de dag). Ze nemen het op tegen de Monegask Romain Arneodo en de Oostenrijker Sam Weissborn. Gillé: “Ze spelen nog maar anderhalf jaar samen. Als duo hebben we ze nog niet eerder ontmoet. Ze speelden wel de finale van Monaco en zijn dus geduchte tegenstanders.”

Vorig jaar nam Kirsten Flipkens als enkelspeelster afscheid in Wimbledon. — © REUTERS

Deze partij(en) mag u niet missen

De avondklok van Wimbledon maakte een halt aan een zeer gesmaakte wedstrijd: vandaag gaat Novak Djokovic’ jacht op de kwartfinale door. De Pool Hubert Hurkacz (ATP 18) maakte het Djokovic niet makkelijk, twee keer kwam het tot een tiebreak. De Serviër mag met een voorsprong van 7-6, 7-6 de klus klaren, als tweede match op het centercourt.

Novak Djokovic. — © AFP

Nog iets wat u moet weten

De 27-jarige Christopher Eubanks is de revelatie van Wimbledon, vandaag speelt hij voor een plaats in de kwartfinale tegen Stefanos Tsitsipas. De Amerikaan beleeft het toernooi van zijn leven. Hij duikt de top veertig van de wereld in … met dank aan Kim Clijsters. Eubanks is een dubbele meter en voelde zich hulpeloos op gras. Hij vroeg tips aan een vriendin, Clijsters dus. Eubanks spreekt vol lof over haar adviezen.

Christopher Eubanks. — © AFP