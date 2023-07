Dankzij de gouden tips van Kim Clijsters: Amerikaan Christopher Eubanks, die er twee jaar geleden nog de brui aan wou geven, strijdt om plek in kwartfinale op Wimbledon

“Hoezo Kim Clijsters?”, horen we u al denken. Het zit zo: Eubanks merkte in de voorbereiding op Wimbledon dat op gras spelen echt zijn ding niet is. Het voelde onwennig en de Amerikaan haalde zijn niveau niet. Ten einde raad stuurde hij een berichtje naar Kim Clijsters, de twee zijn vrienden. “Ik snap echt niet waarom we op zo een ondergrond spelen”, klonk het toen gefrustreerd bij Eubanks. “Zo oneffen, gewoon stom. Ik krijg mijn voetenwerk niet op orde.”

Al snel antwoordde Clijsters en gaf ze hem gouden tips uit haar ervaring op het gras. “Ik begrijp je frustraties, ik had het ook altijd lastig op gras, zeker met mijn voetenwerk.” Laat dat nu het probleem geweest zijn van Eubanks, die moeite had om snel van richting te veranderen uit de hoeken. “Probeer elke dag op training oefeningen te doen op het snelle voetenwerk”, tipte ze de Amerikaan. Ze raadde hem ook nog aan gebruik te maken van zijn geweldige opslag (Eubanks is 2 meter en 1 centimeter groot en sloeg dit tornooi al 72 (!) aces) en dat hij meer door zijn knieën moest gaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De tips van Clijsters waren goed binnengekomen bij Eubanks, want op het gras van Mallorca won hij vijf matchen op rij om zo z’n allereerste ATP-titel te behalen. En dat twee jaar nadat hij er eigenlijk serieus over nadacht om te stoppen met tennis. Toen stond hij rond plaats 200 op de wereldranglijst en had hij het mentaal moeilijk: “Als ik volgend jaar nog sta waar ik nu sta, dan zoek ik iets anders”, klonk het.

Gelukkig deed Eubanks dat niet, want twee jaar later ziet zijn tenniscarrière er een pakje rooskleuriger uit. En nu staat hij dus in de achtste finale op Wimbledon. Hij versloeg onder andere de Brit Cameron Norrie, het nummer 13 op de wereldranglijst en vorig jaar nog halvefinalist op Wimbledon. In de achtste finales wacht nu Stefanos Tsitsipas.