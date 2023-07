Fabio Jakobsen bevestigt vertrek bij Soudal - Quick-Step en duidt Remco Evenepoel als oorzaak aan: “Sprinten in de Tour zou met hem en Merlier erbij niet meer lukken”

Daags voor de eerste rustdag in de Tour de France was Fabio Jakobsen te gast bij het Nederlandse programma ‘de Avondetappe’ van de NOS. Daar bevestigde de Nederlandse sprinter dat hij na dit seizoen Soudal - Quick-Step verlaat. Daarvoor gaf hij een opvallende oorzaak: Remco Evenepoel.

Naar welke ploeg Jakobsen straks trekt mocht hij vanwege de UCI-regels nog niet onthullen. Dat mag pas na 1 augustus. Maar de Nederlandse sprinter bevestigde wel dat hij straks effectief vertrekt bij de ploeg van Patrick Lefevere. Voor de Tour circuleerde het nieuws van zijn vertrek (naar Team DSM-Firmenich) al, maar toch mocht hij nog mee naar de Tour.

“Ik heb met Patrick (Lefevere, red.) gesproken deze Tour’’, vertelde Jakobsen. “We gaan ervoor in deze Tour, we willen succes. Na afloop hebben we elkaar een knuffel gegeven. Ik kan namelijk helaas niet blijven. Ik moet dus een nieuwe ploeg opzoeken. Dat loopt en ziet er goed uit.”

Die nieuwe ploeg wordt dus naar alle waarschijnlijkheid Team DSM-Firmenich, waar Jakobsen als sprinter kopman wil worden. Bij Soudal - Quick-Step ziet Jakobsen namelijk geen toekomst meer in de Ronde van Frankrijk. Daarvoor geeft hij Remco Evenepoel als oorzaak. “Als ik nog twee jaar zou blijven zou ik een programma met Tim Merlier en Remco Evenepoel moeten delen. Ik wil echter graag naar de Tour en sprinten en dat gaat denk ik de komende jaren niet lukken bij Soudal-Quick Step.”