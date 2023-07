Griekse kustwacht redt meer dan 120 migranten

De Griekse kustwacht heeft zondagnacht ruim 120 mensen gered die met hun bootje op een rotsachtig stuk kust in het zuiden van het schiereiland Peloponnesos gestrand waren. De stroming had hun bootje doen afdrijven naar de rotsen van Kaap Melea, het op een na zuidelijkste punt van het schiereiland.

Alle inzittenden zijn in goede gezondheid, en zijn voorlopig ondergebracht in een school in de haven van Neapolis, bericht de Griekse openbare omroep RTE op gezag van de kustwacht.

De boot was vertrokken uit Turkije, en de passagiers probeerden Italië te bereiken. Uit welke landen de vluchtelingen afkomstig zijn, is voorlopig nog onduidelijk.