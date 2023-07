Kern bereikt na nacht onderhandelen akkoord over pensioenhervorming

De topministers raakten het eens over de plafonnering van de perequatie, het systeem waarbij de ambtenarenpensioenen bijkomend stijgen bovenop de index (max. 0,3 procent per jaar van het totale ambtenarenpensioen). Er kan ook geen overdracht plaatsvinden van de ene naar de andere periode.

Voorts wordt het tarief van de “Wijninckx”-bijdrage – de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage in het kader van de 2e pijler – verhoogd van 3 naar 6 procent. Deze maatregel wordt pas ingevoerd vanaf 1 januari 2028, conform de door de sociale partners gevraagde stand-still in het Afsprakenkader van 15 maart 2023.

De pensioenbonus in de hervorming van afgelopen zomer zal netto en niet bruto worden uitbetaald. Wie ervoor kiest om langer te werken, kan ervoor kiezen om de bonus uitbetaald te krijgen in één keer. Deze eenmalige uitkering kan oplopen tot 22.645 euro voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken.

Minimumpensioen

Daarnaast zal een 20-jarige effectieve loopbaan nodig zijn om toegang te krijgen tot het minimumpensioen, zoals eerder afgesproken. Om rekening te houden met de loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen worden er wel enkele gelijkgestelde periodes in rekening gebracht zoals zwangerschapsrust, vaderschapsverlof of tijdelijke werkloosheid.

Ten slotte bevestigt het kernkabinet de neerwaartse bijstelling van de 4de minimum pensioentranche zoals beslist tijdens de begrotingscontrole in maart. Het zal een jaarlijkse besparing opleveren van 126 miljoen euro.

Alle maatregelen samen reduceren de vergrijzingskost in België met 0,5 procent van het bbp tegen 2070, luidt het nog.

Premier De Croo en pensioenminister Karine Lalieux (PS) bevestigden het akkoord over de pensioenhervorming via Twitter. Met “steun voor werknemers, maatregelen voor vrouwen, en meer solidariteit tussen hoge en lage pensioenen” is het een “evenwichtig” akkoord, volgens Lalieux, dat “beantwoordt aan de prioriteiten van het regeerakkoord en aan verwachtingen over de financiële en sociale duurzaamheid”.

Meer toelichting volgt op een persconferentie om 11 uur.

