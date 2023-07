PODCAST KOERS. “Dit secondespel tussen Pogacar en Vingegaard gaat nog veel vergen van Wout van Aert”

De rit met de aankomst op de mythische Puy de Dôme heeft van de strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard een nog spannender secondespel gemaakt. Conclusies over wie de Tour gaat winnen vallen er niet te trekken, al keert Pogacar op punten terug in de beklijvende boksmatch. En dus zal Wout van Aert meer dan ooit nodig zijn om de balans in de juiste richting te doen overhellen. “Het wordt een complexe puzzel om hem ook een rit te laten winnen”, zegt Marc Sergeant, samen met Dirk De Wolf te gast bij host Michaël Van Damme in deze Café Koers.