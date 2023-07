Tweede meisje (8) overleden na aanrijding tegen school in Wimbledon

Een tweede 8-jarig meisje is zondag overleden na het ongeval in Wimbledon, toen een auto donderdag inreed op een basisschool. Dat heeft de Londense politie bekendgemaakt.

“Het is met diepe droefheid dat we het overlijden van onze geliefde Nuria op zondag 9 juli aankondigen”, aldus de verklaring van de politie, die een bericht van de familie van het kind vrijgaf. Het meisje was na het ongeval in het ziekenhuis opgenomen en verkeerde sindsdien in zeer kritieke toestand.

Selena, een ander achtjarig kind, kwam om het leven bij het ongeval dat donderdagochtend gebeurde aan een privéschool voor meisjes. Er was een feest voor de start van de schoolvakantie, samen met ouders. Een veertigjarige vrouw ligt nog steeds in ‘ernstige toestand’ in het ziekenhuis, aldus de politie die elke terroristische piste uitsluit.

De 46-jarige bestuurster uit Wimbledon is op borgtocht vrijgelaten. Ze werd donderdag gearresteerd op verdenking van gevaarlijk rijgedrag met de dood tot gevolg.