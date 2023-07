Maitre Gims en Dadju sluiten Afro Latino af tussen bombast en Bella Ciao

Headliners en kapsones: het gebeurt wel eens. 36 minuten moest het publiek wachten tot de twee broers op het podium verschenen. Eens ze daar dan eindelijk waren, werd het hun snel vergeven, en van enige arrogantie van de twee was daar ook geen sprake meer. Soit. Voor één keer dan.

Nochtans was de start een beetje lam, maar toen de band - uitstekend, misschien wel de beste van allemaal op Afro dit jaar, of toch zeker de best klinkende - een versnelling hoger schakelde - zoals in Hola Señorita - kwam er schot in de zaak.

© BOUMEDIENE BELBACHIR

© BOUMEDIENE BELBACHIR

Maitre Gims en Dadju - die in Franstalige contreien grote zalen vullen - combineren meerdere stijlen, en die combinatie is soms wat bizar. Urban, ja, maar ook soms echt goeie eighties pop (met wel erg bombastische intro’s), maar ze stoppen ook hun roots niet weg. Het zijn zonen van de zanger van Papa Wemba. Dus die typische, aanstekelijke Congolese ritmes die ze met de paplepel ingelepeld kregen, namen de boel meer dan eens over en het is vooral dát wat de redelijk gevulde wei deed shaken, inclusief onze afgepeigerde poten. Maar als het té bombastische werd, haakten we af. Beetje allergisch voor.

. — © BOUMEDIENE BELBACHIR

Ook bizar: ze kunnen rappen, maar soms gaat de stem ronduit richting opera. Al dan niet als een Russische kozak gezongen, zoals in hun versie van Bella Ciao. Daar scoor je mee in Genk, al kwam hun publiek niet zelden van over de taalgrens afgezakt.

Ook nog gehoord: een vleug soukous en zelfs een streep rai. Voor wie het nog niet in de mot heeft: de wereld wordt kleiner en kleiner, alles vloeit door elkaar en popmuziek weerspiegelt dat. En Afro Latino ook. Al la prochaine.