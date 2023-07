Issame Charaï (41) heeft zaterdagavond voetbalgeschiedenis geschreven met de beloften van Marokko. Zijn spelers kroonden zich in een uitverkocht stadion in Rabat voor het eerst tot kampioen van Afrika. Het volgende doel? De Olympische Spelen in Parijs. “We dromen van een olympische medaille”, zegt de Antwerpse Marokkaan.