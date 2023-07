STVV heeft het oefenkamp in Horst ingezet met een knappe 1-2-overwinning tegen de Nederlandse vicekampioen PSV. Bocat voor en Nhaili na de rust zorgden voor de Truiense doelpunten in een bloedhete oefenpot. “Winnen is altijd leuk, maar we mogen niet denken dat we er al zijn”, temperde coach Thorsten Fink.