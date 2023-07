Maasmechelen

Met een frisse duik in hun blootje in de zwemvijver. Zo start de dag bij Andy Heremans (41) en Péter Sági (36) in B&B Maas&Mechelen. En dat ongeacht de weersomstandigheden. “In de winter moeten we soms eerst het ijs verwijderen, maar ik nodig de gasten altijd uit om mee te doen”, vertelt Andy.