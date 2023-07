Club Brugge mét nieuwkomer Vetlesen, maar zonder Jutgla en Boyata op stage naar Nederland

Blauw-zwart richting Nederland begin juli: ’t is ondertussen traditie. Maandag rijdt de bus richting Sint-Michielsgestel, op een steenworp van ’s Hertogenbosch, een dikke 200 kilometer van Brugge. Nieuwkomer Hugo Vetlesen stapt er voor een eerste keer op het oefenveld onder Ronny Deila, net als enkele internationals die nog vakantie genoten. Zo sluit Maxim De Cuyper aan: na twee seizoenen Westerlo moet de belofteninternational nu proberen doorbreken bij de hoofdmacht van Club. Enkel Victor Barbera (Spanje U19) is er nog niet bij in Nederland.

Uitgaand verkeer

Zullen we ook nog niet zien op stage: Ferran Jutgla en Dedryck Boyata. Beiden revalideren nog van blessures die meegesleept werden uit vorig seizoen. Jutgla had een probleem met de buikspieren, Boyata sukkelde met de knie. Zij sluiten normaal gezien aan bij de groep na de stage, en missen de oefenwedstrijden tegen Feyenoord (woensdag) en Go Ahead Eagles (zaterdag). Maar aangezien Deila over een brede kern beschikt (die hij zelf nog wat wil afslanken), vormt dat geen probleem. De kans is bestaande dat er nog uitgaand verkeer is op stage.

En dan komen we bij Andreas Skov Olsen en Tajon Buchanan, twee sterkhouders die mogelijk nog de uitgang vinden deze zomer. Buchanan wil àbsoluut weg bij Club: hij mag op interesse van enkele Italiaanse ploegen rekenen, waaronder Inter. Skov Olsen heeft niets tegen een extra seizoen in Brugge, maar zal wellicht ook aanbiedingen krijgen. Of daar effectief gevolg aan gegeven wordt – hij heeft nog drie jaar contract – zal aan de transferprijs liggen.