Lotto-Dstny in zee met BMW

“Iedere kleine sponsor telt. Ons partnership met BMW lijkt misschien geen gigantische deal, maar op drie jaar tijd sparen we er wel 700 à 800.000 euro mee uit. Dat scheelt. We moeten niet alleen rekening houden met de inflatie, waardoor onze loonkost zo’n 10 à 12 procent gestegen is, ook de brandstofprijzen wegen door. Wij leggen ongeveer een miljoen kilometer per jaar af. Telkens de brandstofprijzen 1 eurocent stijgen, betekent dat voor ons op jaarbasis een meerkost van 10.000 euro. Dat we dankzij BMW Juma gratis over ons wagenpark kunnen beschikken, betekent dus heel wat. In de toekomst willen we ook graag groener gaan rijden. Daar hebben we al op ingespeeld bij het bestellen van onze nieuwe bus.”