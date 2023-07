Ze werd geblinddoekt, vastgebonden en levend begraven: ex-man nam wraak met “ongeziene wreedheid”

In Australië staat een 22-jarige man terecht die zijn ex-vriendin op uiterst wrede wijze heeft vermoord: de verdachte Tarikjot Singh had haar geblinddoekt, vastgebonden en vervolgens levend begraven in een natuurpark in het zuiden van het land.

Volgens de openbaar aanklager had de man zijn ex ontvoerd in de stad Australische stad Adelaide op 5 maart 2021. Hij blinddoekte de 21-jarige verpleegkundestudente Jasmeen Kaur, bond haar met de handen op de rug vast met tape en tiewraps en begroef haar vervolgens terwijl ze nog bij bewustzijn was. Ook bracht hij snijwonden aan aan haar keel, die niet diep genoeg waren om meteen dodelijk te zijn. Dat deed hij aan ‘Death Rock’, een rots in het Flinders Ranges National Park, in de deelstaat Zuid-Australië, ruim 400 km ten noorden van Adelaide. Op die manier wilde de verdachte Tarikjot Singh wraak nemen, omdat hij niet kon verkroppen dat zij hun relatie had beëindigd.

Volgens een autopsierapport kwam de vrouw een dag na de ontvoering, op 6 maart 2021, om het leven. “Ze moet zich bewust zijn geweest van de hopeloosheid van haar situatie en ze moet bewust hebben geleden onder de absolute terreur die het moet zijn om aarde in te ademen en op die manier te sterven”, aldus de openbaar aanklager. “De manier waarop mevrouw Kaur is gedood, getuigt van een ongewoon niveau van wreedheid.”

De verdachte, Tarikjot Singh, bekende in februari schuld nadat hij eerst beweerd had dat zijn ex zelfmoord had gepleegd, waarna hij haar had begraven. Het slachtoffer leed klaarblijkelijk al langer onder de tirannie van haar ex-vriend. Een maand voor haar dood had Kaur bij de politie nog aangifte van stalking tegen hem gedaan.