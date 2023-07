Roppebibliotheek in zomermodus

In juli en augustus gelden er aangepaste openingsuren in de Roppebibliotheek. — © frmi

In juli en augustus gelden er aangepaste openingsuren in de Roppebibliotheek. Je kan dan ook op leestrip gaan dankzij de jaarlijkse zomerleesactie.

In de zomervakantie is de bieb open op maandag van 18 tot 20 uur, op dinsdag van 16 tot 18 uur en op woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur. Op donderdag en zaterdag is de bibliotheek gesloten. Ook op dinsdag 11 juli, de Vlaamse feestdag, blijven de deuren van de bieb dicht. Je kan je uitgeleende exemplaren buiten de openingsuren altijd deponeren in de inleverbus aan de voorzijde van het gebouw.

Leestrips

Deze zomer loopt bovendien de vierde editie van Bestemming: bib! “Iedereen tussen 3 en 18 jaar kan in onze bib een reispas afhalen met vier leestrips erop”, vertelt bibliothecaris Heidi Loozen. “Voor elke trip lees je een boek en krijg je een stempel. Aan het einde van de zomer worden alle volle reispassen verzameld en worden er een aantal winnaars uitgeloot.” (frmi)