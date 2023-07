Pool wint afsluitende tijdrit in Roemenië met nog geen seconde voorsprong, Lennert Van Eetvelt eindigt tweede in eindklassement

Marceli Boguslawski heeft zondagavond de afsluitende tijdrit van de Sibiu Cycling Tour (cat. 2.1) gewonnen. In het historische centrum van het Roemeense Sibiu was de Pool van het Development Team van Alpecin-Deceuninck een fractie sneller dan Sam Bennett, die op enkele honderdsten van een seconde tweede werd.

De 24-jarige Brit Mark Donovan werd vijfde op 3’61” maar is wel de eindlaureaat van deze dertiende Sibiu Cycling Tour. In de eindstand zette hij Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) op 8 seconden. Derde in de eindstand werd Jakub Otroba (Att) op 12 seconden.

Van Eetvelt zal zo ongetwijfeld met gemengde gevoelens terugblikken op deze Sibiu Cycling Tour. Vrijdag boekte het Belgische toptalent er nog zijn eerste zege als prof, maar gisteren zorgde een lekke band in de finale ervoor dat hij zijn leiderstrui alweer moest inleveren.