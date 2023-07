Het is duidelijk nog niet de Tour van Soudal - Quick-Step: dit bedrag verdienden ploegen al in eerste week, met Alpecin-Deceuninck als grootverdiener

Met de rustdag die voor de deur staat kunnen de ploegen een eerste stand van zaken opmaken van deze Ronde van Frankrijk. Het is daarbij ook altijd interessant om eens een blik te werpen op hoeveel ieder team al verdiende. Een opvallende vaststelling: zowel helemaal bovenaan als helemaal onderaan vinden we een Belgische ploeg terug.

Alpecin-Deceuninck is tot nu toe de primus van deze Tour. Jasper Philipsen bezorgde de formatie van de broers Roodhooft al drie ritten. Dat legt de ploeg geen windeieren. Het prijzengeld van de Belgische ploeg staat al op 48.200 euro. UAE Emirates (43.310 euro) en Jumbo-Visma (37.160 euro) vinden we op twee en drie in de lijst terug.

Het team dat voorlopig het minst verdiende in deze Tour is Soudal - Quick-Step. The Wolfpack kwam er de voorbije negen dagen nog niet aan te pas en dat vertaalt zich ook in het prijzengeld. Dat bedraagt slechts een schamele 3.600 euro. Als we een oog gooien op alle rituitslagen hoeft dat ook niet te verbazen. De vierde plaats van Fabio Jakobsen in de derde etappe is het beste resultaat voor Soudal - Quick-Step. Het is zelfs de enige toptienplaats voor de blauwe armada van Patrick Lefevere.

Met Lotto-Dstny en Intermarché-Circus-Wanty zijn er nog twee andere Belgische teams aanwezig in La Grande Boucle. De ploeg van Caleb Ewan vinden we terug op een dertiende plaats met 12.100 euro, Intermarché moet het voorlopig stellen met 6.260 euro.