NBA-tienersensatie ligt overhoop met Britney Spears, Kirsten Flipkens zwaait af: vijf zaken die u moet onthouden van het sportweekend

Toumani Camara overtuigt bij debuut Summer League

Toumani Camara heeft zijn eerste wedstrijd voor de Phoenix Suns achter de rug. De 23-jarige Brusselaar kwam in actie in de Summer League-wedstrijd tegen Milwaukee. Ondanks de 84-75 nederlaag kan onze landgenoot terugblikken op een geslaagd debuut. Camara speelde 31 minuten en werd met twintig punten de topschutter van zijn team. Hij voegde ook acht rebounds en een steal toe aan zijn statistieken. Camara werd op 22 juni als 52e door Phoenix gekozen in de NBA Draft. Dinsdag ondertekende hij een contract voor vier jaar bij het NBA-team, maar enkel zijn plaats bij de ploeg in het seizoen 2023-2024 is gegarandeerd. De drie volgende jaren zijn optioneel. Hij wordt na Didier Mbenga de tweede Belg in de NBA. De Summer League is een voorbereidingstoernooi waarin teams nieuwe spelers kunnen testen.

Victor Wembanyama overtuigt niet bij debuut Summer League (en raakt verwikkeld in relletje met Britney Spears)

Een kleine 20.000 toeschouwers waren toegestroomd om het Summer League-debuut van Victor Wembanyama bij de San Antonio Spurs mee te maken. De Franse tienersensatie van 19 jaar en 2m26 had het een wedstrijd lang moeilijk tegen Charlotte Hornets. Hij zou eindigen met negen punten (2-13 FG, 1-6 3PT, 4-4 FT), acht rebounds, drie assists en vijf bloks in 27 minuten. Wembanyama worstelde met de double teaming van Charlotte, maar toonde toch zijn talent als baldrager. Woensdag was de Fransman nog in een opstootje verwikkeld geraakt met – of all people – Britney Spears, toen hij iets wilde gaan eten in Las Vegas. Toen de zangeres hem wilde aanklampen, zou zij een duw gekregen hebben van een van zijn lijfwachten. Spears legde klacht neer en hoopt op excuses.

Kirsten Flipkens. — © REUTERS

Kirsten Flipkens stopt na Wimbledon als profspeelster

Kirsten Flipkens zet na Wimbledon een punt achter haar tenniscarrière. Vorig jaar al had ze op dezelfde plek afscheid genomen als enkelspeelster, deze week volgt het adieu in het dubbelspel. “Dit is het laatste toernooi dat ik zal spelen”, verklaarde de 37-jarige Antwerpse op Sporza. Samen met haar Hongaarse dubbelpartner Timea Babos overleefde ‘Flipper’ zondag nog de 2e ronde op Wimbledon. Haar partij in de kwartfinale maandag samen met de Hongaarse Timea Babos wordt dus mogelijk haar laatste optreden ooit. “Voor ik naar Wimbledon vertrok, had ik opnieuw al veel minder tennis gespeeld. Ik ben wel blijven padellen, dus mijn volley heb ik wel onderhouden. Het laatste jaar was ik niet meer 100% bezig met mijn vak. Ik weet dat het misschien niet zo professioneel overkomt, maar nadat ik afscheid had genomen van het enkelspel, wilde ik alleen nog maar doen waar ik zin in had.”

Justine Henin krijgt belangrijke onderscheiding

Justine Henin (41) ontvangt de Prix Philippe Chatrier, de hoogste onderscheiding die de International Tennis Federation (ITF) jaarlijks uitreikt. Daarmee wil de ITF mensen of organisaties eren die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd, op of naast het veld, aan het tennis. Onder meer Martina Navratilova, Stan Smith, Gabriela Sabatini en de All England Lawn Tennis Club (de organisatoren van Wimbledon, nvdr) gingen Henin vooraf. Behalve voor haar carrière wordt Henin ook gehuldigd voor haar Academie en voor haar liefdadigheidswerk. De zevenvoudige grand slam-kampioene krijgt de prijs zaterdag uitgereikt tijdens een gala waarop onder meer ook Rafael Nadal, Iga Swiatek en Gilles-Arnaud Bailly, de nummer 1 van de juniores,gehuldigd zullen worden.

Shericka Jackson. — © REUTERS

Jamaicaanse Shericka Jackson klopt toptijd op honderd meter

Shericka Jackson werd zaterdag op de honderd meter de op vijf na snelste vrouw uit de geschiedenis, met haar 10.65. Ze won uiteraard ook het Jamaïcaans kampioenschap en staat eerst op de jaarlijst van 2023. Jackson gaat ervan uit dat ze nog sneller kan. “Ik heb een goede finish, maar toch zit daar nog beterschap op. Samen met mijn coach moet ik daaraan werken.” Het wereldrecord op de honderd meter staat al sinds 1988 op naam van Florence Griffith-Joyner met 10.49.