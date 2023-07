Voorspeld noodweer kan Kroningsprocessie niet tegenhouden: 50.000 toeschouwers voor laatste processie

De laatste optocht was bijna in het water gevallen, maar ondanks het voorspelde noodweer is de Kroningsprocessie zondagnamiddag toch uitgetrokken in Tongeren. Ook de toeschouwers lieten zich niet afschrikken: zij waren met zo’n 50.000. “Het was een geslaagde 19de editie. Ik ben heel content”, zegt voorzitter Peter Severijns.

De zevenjaarlijkse Kroningsfeesten zitten er alweer op. Na jaren van voorbereiding en maanden van repeteren zijn de Tongenaren zondag weer beginnen aftellen naar juli 2030. Al gooide het voorspelde stormweer, inclusief code oranje, bijna roet in het eten voor de laatste processie van dit jaar. Secretaris Peter Bruggen hield buienradar voortdurend in het oog. “Ze voorspellen hevige buien om 16 uur, maar dat is daarom niet hier. We rekenen op Onze-Lieve-Vrouw van Tongeren dat onze ommegang kan doorgaan”, klonk het rond het middaguur.

En Onze-Lieve-Vrouw heeft de Tongenaren niet teleurgesteld. Om 12.30 uur kwam het verlossende bericht van de stad dat de optocht kon doorgaan. De schapenhoeders hadden intussen wel besloten om hun dieren thuis te laten. “Met een temperatuur van 30 graden is het niet verantwoord om de schapen op het hete asfalt te laten lopen”, vertelt Robby Jorissen, voorzitter van de groep ‘De Geboorte’. “Maar uit sympathie hebben de begeleiders mee gestapt met hun honden.”

Tijdens een plensbui werden de poncho’s aangetrokken, maar 500 meter verder konden die alweer uit. — © Bart Borgerhoff

Droge finish

De weersvoorspellingen bleken gelukkig niet te kloppen voor Tongeren. Rond 15.30 uur heeft het wel even serieus geregend en werden de regenponcho’s aangetrokken, maar zo’n 500 meter verder konden die alweer opgeborgen worden. Een uur later vielen er weer enkele druppels, waarop er dan maar wat luider gezongen werd. Uiteindelijk hebben de 3.300 deelnemers droog en voldaan de finish gehaald. Onder hen maar liefst dertien bisschoppen, waaronder die van de Oekraïense katholieken die speciaal van Parijs naar Tongeren afgezakt was.

Ook de toeschouwers lieten zich niet afschrikken door het voorspelde noodweer: de politie raamde het aantal kijklustigen op 50.000. Voorzitter Peter Severijns blikt dan ook tevreden terug op deze 19de editie. “Ik ben heel content”, zegt Severijns. “Duizenden Tongenaren hebben zich hiervoor ingezet. Het was een heel fijne en samenhangende sfeer. Het thema #zoekverbinding heeft duidelijk gewerkt.”

De echte afsluiting van de Kroningsfeesten volgt nog op 23 september, dan trekken de deelnemers door het centrum tijdens de kaarskesprocessie.

