Kirsten Flipkens stopt definitief na Wimbledon: “Geen betere plek op aarde om afscheid te nemen van de sport waarvan ik hou”

Kirsten Flipkens zet na Wimbledon een definitief punt achter haar tenniscarrière. Dat nieuws hing al even in de lucht en bevestigde ze zondag op Twitter.

Vorig jaar beëindigde ’Flipper’ al haar tennisloopbaan in het enkelspel op Wimbledon, waar ze haar grootse successen boekte. Twintig jaar geleden won ze er het enkelspel voor junioren, tien jaar geleden bereikte ze er de halve finales. Met dubbelen ging Flipkens nog een jaartje door.

“Om de vraag te beantwoorden die ik de laatste dagen/weken steeds krijg: ja, Wimbledon is mijn laatste toernooi”, schrift Flipkens op Twitter. “Na vorig jaar hier in het enkelspel afscheid te hebben genomen, is er geen betere plek op aarde om afscheid te nemen van de sport waar ik van hou.”

Het leverde haar WTA-titels op in Cluj-Napoca en Hobart (met Laura Siegemund) en een kwartfinale op het US Open (met Sara Sorribes Tormo). In het gemengd dubbel werd ze met de Fransman Edouard Roger-Vasselin runner-up op het US Open. Op de WTA-dubbelranking is de 37-jarige Kempense 49ste.

In Wimbledon ging Flipkens er samen met Roger-Vasselin in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel uit, maar met de Hongaarse Timea Babos plaatste ze zich zondag wel voor de achtste finales van het vrouwen dubbel. Daarin zijn maandag de Française Caroline Garcia en de Braziliaanse Luisa Stefani de tegenstanders.