Oprichter van Warsco overleden na kortstondige ziekte

Omringd door zijn naasten, is eerder deze week Willy Warson op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was de oprichter en voorzitter van Warsco, het Genkse bedrijf in verplaatsbare accommodatie dat hij van nul wist op te bouwen tot een marktleider in de sector.

Willy Warson begon in 1969 met het invoeren van werfcontainers vanuit Duitsland. Vanuit de drang naar hogere kwaliteitseisen, startte hij enkele jaren later zelf met de productie van units. “Hij was een echte rasondernemer, die van nul is begonnen met de spreekwoordelijke 100 frank op zak”, vertelt zijn zoon Marc Warson, de huidige gedelegeerd bestuurder van Warsco. “Pa bruiste van de ideeën en was permanent bezig om de producten en het productieproces te optimaliseren. Zijn grootste sterkte was zijn commerciële flair. Hij kon heel goed de noden van klanten inschatten, en wist daar telkens gepast op in te spelen. Wij vroegen ons vaak af hoe hij het deed, maar op zijn manier, wist hij altijd de mooie opdrachten binnen te halen.”

Het ondernemerschap van Willy Warson leidde tot een bedrijf dat zich vandaag een marktleider in modulaire, verplaatsbare accommodatie voor tijdelijke huisvesting mag noemen. “Zijn verdienste in dat groeiproces is enorm”, weet Marc Warson. “Hij was enorm gedreven, altijd toekomstgericht, en vooral altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken. Hij stuwde Warsco echt vooruit. De afgelopen tien jaar speelde hij geen actieve rol meer in het management, maar was hij wel achter de schermen nog zeer bedrijvig om te helpen waar nodig, nieuwe ideeën aan te reiken en toekomstplannen te smeden. Heel subtiel was hij ook telkens bezig met mensen samen te brengen en te anticiperen om conflicten te vermijden. Een onderschatte, maar heel belangrijke kwaliteit.”

Willy Warson was niet alleen actief bij Warsco, maar ook bij Bomaco, het bedrijf van zijn andere zoon Steven, dat handelt in werktuigen om te hijsen en te tillen. Ook daar bracht hij zijn ervaring als ondernemer in, en stak hij een handje toe waar nodig. Vooral de leveringen bij klanten deed hij graag, een combinatie van twee van zijn favoriete bezigheden: rijden met alle mogelijke voertuigen, en een praatje slaan met iedereen die zijn pad kruiste.

Willy oogde tot voor kort nog heel gezond en vitaal, tot er een plotse diagnose van kanker werd gesteld. “Een agressieve pancreaskanker met uitzaaiingen, die pas in een fataal stadium werd vastgesteld”, legt de kersverse VKW-voorzitter uit. “Omdat we hierdoor de nood aan extra onderzoek hebben ervaren, willen we in plaats van bloemen of kransen vragen om een vrije gift te doen voor kankeronderzoek aan Levensloop Genk.”

Voor een laatste groet aan Willy Warson wordt iedereen woensdag tussen 19 en 20 uur verwacht aan zijn woonplaats in Maasmechelen. “We trakteren dan de aanwezigen achteraf op een frietje met pickles”, zeggen Marc en Steven. “Dat had hij zelf zo graag, en het houdt de herinnering levendig aan de man die bij iedereen zo geliefd was.”