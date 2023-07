VIDEO. “Wat gebeurde er net?”: Rublev maakt al vallend hét punt van het toernooi op Wimbledon, tegenstander staat erbij en kijkt ernaar

Bij een 30-15 stand in het voordeel van Rublev had de Rus nog twee punten nodig om de match te winnen. Wat volgde was een intens punt met een afloop die niemand voor mogelijk hield. Met een sterke backhand dreef Bublik Rublev in het nauw, maar die had een ongelofelijke reactie in huis. Hij gooide zich naar de bal en speelde deze al vallend weer over het net.

Centre Court ging uit zijn dak en ook de Engelse commentatoren konden hun ogen niet geloven. “Ik heb nog nooit een beter punt in het tennis gezien. Wat gebeurde er net? Dat je zelfs zo’n punt probeert te maken. Ongelofelijk. Het gebeurde zo snel dat mensen het zich konden realiseren.”

En ook Bublik, die zelf al eens uitpakt met een spectaculair shot, stond erbij en keek ernaar.

De beelden:

Rublev was uiteindelijk ook de winnaar van de wedstrijd. Na een intense vijfsetter trok de Rus aan het langste eind. Daarmee neemt Rublev revanche voor zijn nederlaag in de finale eind juni op het ATP-toernooi van Halle.

Ook de US Open tweette vol bewondering over de heerlijke winner van Rublev.