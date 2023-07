De broers Roodhooft pakken zeges bij de vleet met Jasper Philipsen, maar “Mathieu was, is en zal altijd de absolute kopman van de ploeg blijven”

Eerste rustdag, eerste tussenbalans. En de grote winnaar is: Alpecin-Deceuninck. Na amper 4,5 jaar als volwaardige profploeg en met dit voorjaar ook al twee Monumenten op zak blijft de Belgische ploeg maar grenzen verleggen. Drie ritzeges en de groene trui met Jasper Philipsen in één Tourweek. Philip Roodhooft, samen met broer Christoph sportief manager van de ploeg, weet: “Groen in Parijs zou weer een nieuwe mijlpaal zijn.”