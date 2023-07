Paul Lietaer klopt Jelle Segers in de sprint in TBR Short Rally: “Een echte thriller”

De TBR Short Rally speelde in de openingsproef al meteen Brecht Hoorne kwijt. De BMW-rijder, die de grootste uitdager van favoriet Steve Bécaert (Ford Fiesta Rally2) had moeten worden, ging zwaar van de baan. Bécaert verzamelde meteen een mooie bonus op Jelle Segers (Skoda Fabia Rally2). Bij het ingaan van de tweede ronde moest de Ford-rijder uit Poperinge het strijdperk echter verlaten met een defecte aandrijfas. Segers nam de koppossitie over terwijl hij de hete adem van Historic-rijders Paul Lietaer (Opel Ascona 400) en Pieter-Jan Maeyaert (BMW M3) in zijn nek voelde. Uiteindelijk ging Lietaer in de voorlaatste proef nog over Segers, die met een halve seconde naast een eerste overwinning greep. Voor Lietaer, die voor het eerst sinds 2015 nog eens een algemene VAS-zege pakte, was het al zijn dertiende TBR-zege.

Niet gedacht

“Dat hadden we vanmorgen niet gedacht, want Bécaert was toch wel favoriet”, sprak de 66-jarige Lietaer, die zaterdag ook al de GTC Rally in Nederland reed. “Na gisteren was het een korte nacht, maar het voordeel was dat we in het ritme zaten. Toen we zagen dat de algemene zege erin zat, hebben we nog eens alles op alles gezet. Het werd een echte thriller en het is uiteindelijk fantastisch om met een Historic een moderne Rally2 te kunnen kloppen.”

Segers was na afloop vooral blij met zijn tweede plek. “Het was al een jaar geleden dat we nog hadden gereden, dus hebben we vanmorgen wat afgetast”, sprak de Stadenaar. “Op de laatste proef hebben we nog alles gegeven, maar tegen iemand als Paul Lietaer mag je niets laten liggen. Grote risico’s hebben we wel geschuwd, want we wilden onze podiumplek ook niet kwijtspelen. Vooraf mikten we op de top vijf, dus hiermee zijn we wel tevreden.”

Thuisrijder Pieter-Jan Maeyaert (BMW M3) tikte knap als derde aan op elf seconden van winnaar Lietaer. Chris Debyser (Porsche 997 GT3) en Stefaan Prinzie (Alpine A110) vervolledigden de top vijf binnen de minuut. Stefaan T’Joens (Mitsubishi Lancer Evo X), winnaar bij de standaardwagens, hield nog net Vincent Verstraete (Ford Fiesta Rally3) af in de strijd om de zesde plek. BMW-rijders Brecht Lievens en Steve Brown maakten samen met Stijn Naert (Renault Clio) de top tien compleet.