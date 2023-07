STVV’er Matte Smets na zege tegen PSV: “We beginnen meer en meer als een team te spelen”

Met de contractverlenging van Matte Smets zette het STVV-bestuur eigenhandig een punt achter de speculaties rond de toekomst van de 19-jarige Bilzenaar. “Ik ben heel tevreden met mijn contractverlenging”, reageerde Smets na de overwinning tegen PSV. “Het was altijd mijn wens om bij STVV te blijven. Ik voel me vertrouwd met deze club, waar ik door iedereen goed ben opgevangen toen ik in het eerste elftal kwam.”