Korte huwelijksnacht voor brandweerkoppel Jente en Emily? 8.520 bierflesjes en 355 bierbakken versperren weg naar bruidsbed

Pulderbos

De eerste huwelijksnacht als getrouwd stel voor Jente Van Staeyen en Emily Verdonck uit Pulderbos zal waarschijnlijk van korte duur zijn. Jente is brandweerman, en Emily is een brandweerdochter. De collega’s van Brand Weer Zone Rand, post Zandhoven, hadden als grap de voor- en achterdeur met 355 bierbakken gebarricadeerd. De oprit en voortuin stonden vol bierflesjes, zo’n 8.520. Weliswaar met de kroonkurk eraf, maar wel gevuld. We konden zelf al ruikend niet goed uitmaken of het met bier of water was, maar de pasgehuwden zullen in elk geval ook nog eens heel veel flesjes moeten leeggieten.