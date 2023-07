Victor Campenaerts vond de loodzware slotklim maar niets: “Raar dat er geen publiek was, het was doelloos om te blijven rijden”

Victor Campenaerts was vandaag de aanstoker van de vroege vlucht. De vrijbuiter van Lotto-Dstny was één van de meest actieve renners voorin, maar eindigde uiteindelijk als twaalfde op meer dan vijf minuten van winnaar Michael Woods. “Ik telefoneerde heel hard op de slotklim.”

”Eigenlijk hadden we vandaag graag Maxim (Van Gils, red.) in de vlucht gehad”, bekende Campenaerts bij Sporza. “Hij klimt heel goed op een aankomst als deze. Dat is niet gelukt. Hij was zeker een kanshebber geweest op de ritzege.”

Maar uiteindelijk belandde de Vocsnor dus in de vlucht van de dag. “Ik demarreerde meteen na de start, soms lukt dat. We waren direct weg. Nadien heb ik een paar keer een poging ondernomen om weg te rijden uit de kopgroep. Ik rij goed bergop, maar ik ben nog steeds geen klimmer. Op de slotklim telefoneerde ik uiteindelijk heel hard.”

“Hoe zwaar die Puy de Dôme was? Enorm. Maar als je benen leeglopen is iedere klim heel zwaar. Ik vond het ook raar dat er geen publiek was. Je weet zo niet of je je bidon wel mag weggooien. Het zou veel vlotter gaan met publiek, want nu was het een eindeloze klim. Het was doelloos om te blijven rijden. Nu is het gelukkig rustdag.”