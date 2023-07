Meerdere weekendongevallen met gewonden in Genk

Een 38-jarige man uit Oudsbergen is zondagnamiddag rond 14.45 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Hoevenzavellaan in Genk. Daar botsten een scooter en een auto.

In de Stalenstraat in Waterschei is zaterdag rond 10 uur een scooter met een auto in aanrijding gekomen. Een 65-jarige man uit Genk raakte gewond.

Bij een ongeval in de Bochtlaan in Genk zijn zaterdagmorgen rond 9.30 uur twee gewonden gevallen. Een fietser botste tegen een passagier die uit een lijnbus stapte. Een 60-jarige Genkenaar en een meisje van 18 uit Hasselt raakten gewond.

Op vrijdagavond zijn twee auto’s gebotst op de Onderwijslaan in Genk. Bij dit ongeval rond 22 uur heeft een bevrijdingsteam van de brandweer het dak van een voertuig gehaald opdat de gewonde inzittenden zonder medisch risico uit het wrak konden worden geholpen. Twee mannen van 20 en 30 jaar uit Genk raakten gewond.