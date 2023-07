Een motorrijder is vrijdagnamiddag rond 16 uur onderuit gegaan door een loslopende hond in de Heivinkstraat in Houthalen-Oost. Een 48-jarige man uit Houthalen-Helchteren raakte gewond.

Op de Kazernelaan in Helchteren zijn zaterdagochtend twee auto’s gebotst. Daarbij raakten drie vrouwen van 18, 36 en 42 jaar gewond, ook een man van 47 liep verwondingen op. Alle slachtoffers zijn uit Houthalen-Helchteren.