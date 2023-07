REACTIES. Wout van Aert vond het ondanks het tijdverlies van Vingegaard “een geslaagde dag”, winnaar Michael Woods: “Hier heb ik altijd al van gedroomd”

Michael Woods heeft op 36-jarige leeftijd zijn grote droom eindelijk kunnen realiseren: ritwinst in de Tour de France. Na een ware thriller wist hij Matteo Jorgenson in de slotkilomter nog in te halen. “Ik ben heel trots op mezelf.”

”Ik kan het nog niet geloven”, stak Michael Woods van wal in het flashinterview. “Dit is heel speciaal. Toen ik op vier kilometer van de finish versnelde, dacht ik eigenlijk niet aan ritwinst. Ik wou gewoon een tijdrit rijden tot op de top. Uiteindelijk win ik nog.”

“Ik heb altijd gedroomd van ritwinst in de Tour”, vervolgde de Canadees. “Het is mooi dat dit vandaag lukt. Ik word 37 en ben eindelijk in mijn opzet geslaagd. Ik ben heel trots op mezelf en het team. Ik wil mijn ploegmaats, mijn ouders, mijn vrouw en kinderen bedanken. Zij steunen me het hele jaar door. Hopelijk keren we hier de komende jaren nog terug.”

Van Aert: “Ik denk dat de dag geslaagd was”

“Enorm steil. En het blijft steil”. Wout van Aert puft boven op Puy de Dôme nog stevig na. “De spanning kwam eigenlijk nooit van uw benen. Deze klim is niet alleen die laatste vier kilometer lastig, het begint daarvoor ook al op de brede weg. Komt daar nog eens bij dat niet iedereen binnen de ploeg zich goed voelde door de warmte, waardoor we wat moesten improviseren in de aanloop. Maar ik denk dat iedereen zijn werk gedaan heeft.”

Vingegaard verloor uiteindelijk acht seconden op Pogacar. Slechts acht seconden, maar die win je natuurlijk liever dan dat je ze moet afstaan. “Ik denk dat het wel een geslaagde dag was”, aldus Van Aert. “Jonas en Pogacar waren weer aan elkaar gewaagd. Dit soort ritten speelt niet in de kaart van Jonas. Het zou beter geweest zijn als hij aan het wiel van Pogacar gezeten zou hebben, maar als ik kijk naar hoe steil deze berg is, had je op een slechte dag veel meer kunnen verliezen.”

Pogacar: “Een kleine zege”

“Het was een goeie dag“, toonde Pogacar zich achteraf te tevreden. ”Voor de slotklim was het niet echt lastig. Mijn benen draaiden goed en ik wilde aanvallen.

Dat deed de Sloveen uiteindelijk op 1,5 kilometer van de meet. “Jonas (Vingegaard, red.) was sterk, maar ik ben heel gelukkig dat ik hem onder druk kon zetten. Het is een kleine zege. Ik zag dat hij naar mijn wiel aan het sprinten was en ik bleef duwen. Toen er een gat was, moest ik het gewoon volhouden.”

Om de ritzege bikkelden de favorieten vandaag niet. “Een sporter wil altijd winnen en het is jammer dat de zege je ontglipt door een ontsnapping, maar de vluchters verdienden het. En we hebben ook van vorig jaar geleerd dat je niet voor elke rit kan gaan. Het klassement is het grote doel.”

© Pool via REUTERS

Vingegaard: “Rustdag zal me goed doen”

Jonas Vingegaard heeft na de aanval van Pogacar nog een bonus van 17 seconden in het klassement. “Tadej was ongelofelijk sterk. Hij verdient die seconden”, was de Deen eerlijk. “Ik ben zelf tevreden dat ik nog in het geel blijf. We rijden allebei op een zeer hoog niveau.”

Vingegaard moet wel voor de tweede bergrit op rij zijn meerdere erkennen in Pogacar. “Ik kan beter en dit was niet mijn beste dag. De rustdag van morgen zal me goed doen. Maar de ritten die nog volgen, liggen me beter. Dat geluk heb ik.”