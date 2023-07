Nederlandse zangeres Kovacs deelt dan toch videoclip met Rammstein-zanger over misbruik

Sharon Kovacs, zoals de 33-jarige zangeres voluit heet, had eerder gezegd dat de videoclip van het nummer Child of sin er niet meer zou komen. Reden daarvoor zijn de beschuldigingen aan het adres van de Rammstein-frontman. Verschillende jonge vrouwen beschuldigen Till Lindemann van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommigen zouden tegen hun wil seks met hem hebben gehad, anderen beweren dat ze gedrogeerd werden.

Eerder werd de release van de videoclip al tegengehouden door de problematiek. Extra pijnlijk is ook de thematiek van de song: het gaat over hoe de zangeres zelf misbruikt is geweest tijdens haar jeugd. Dat ze met Lindemann samenwerkte aan de song, brengt een wrange nasmaak. Toch heeft de zangeres nu besloten de clip alsnog te delen, onder meer te zien op YouTube. “Het is een zeer delicaat onderwerp geweest en ik heb me altijd zeer gerespecteerd en gesteund gevoeld door Till en zijn team.”

© Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Kovacs hoopt dat Child of sin andere slachtoffers van seksueel misbruik kan steunen. “Ik ben ervan overtuigd dat het delen van mijn verhaal een belangrijke stap is in het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van misbruik en de langdurige impact van misbruik daarvan op het leven van vrouwen en meisjes”, klinkt het.