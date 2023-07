Thriller op Puy de Dôme: Tadej Pogacar pakt weer seconden terug op Jonas Vingegaard, Michael Woods wint etappe na ultieme remonte

Rit negen met aankomst op de Puy de Dôme werd een etappe voor de barroudeurs. Een groep van veertien kreeg een vrijgeleide van het peloton. De Canadees Michael Woods won de etappe, in de achtergrond knabbelde Tadej Pogacar opnieuw acht seconden van zijn achterstand af. Vingegaard blijft leider maar voelt de hete adem van de Sloveen in zijn nek.

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen

Bolletjes: Neilson Powless (VS)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Een groep van veertien reed al direct in de eerste kilometers van de wedstrijd weg. Belangrijkste namen: aanstoker Victor Campenaerts, bollentrui Neilson Powless, zijn Amerikaanse landgenoot Matteo Jorgenson, de Canadees Michael Woods… Egan Bernal en Julian Alaphilippe probeerden nog de oversteek te maken maar kregen geen vrijgeleide van Jumbo-Visma. Voor de veertien stond het licht wel op groen, zij kregen uiteindelijk meer dan een kwartier voorsprong.

De winnaar zat dus duidelijk vooraan. De kopgroep wachtte niet op de beklimming van de Puy de Dôme. Matteo Jorgenson was de eerste om het hazenpad te kiezen, hij kreeg het viertal Mohoric, Powless, Burgaudeau en De La Cruz achter zich. Victor Campenaerts liet zich rollen en zou in het verdere verloop van de wedstrijd geen rol van belang meer spelen.

Jorgenson spartelde tegen en het viertal geraakte niet tot op het wiel van de Amerikaan van Movistar. Kettingproblemen nekten De La Cruz, Jorgenson begon met een serieuze voorgift aan de beklimming van de Puy de Dôme, de scherprechter van de etappe.

Jorgenson kraakte niet en begon aan het de steile laatste vier kilometers met een voorgift van iets meer dan een minuut op zijn drie achtervolgers, de groep Campenaerts volgde al op meer dan twee minuten en leek uitgeschakeld voor de ritwinst. Michael Woods slaagde er nog wel in de sprong te maken naar de drie achtervolgers waar Mohoric de sterkste bleek te zijn. De ex-winnaar van Milaan-Sanremo ging op zoek naar de Amerikaanse leider maar werd bijgebeend door een ontketende Michael Woods. Jorgenson kraakte, Woods kwam op een halve kilometer van de finish op en over de onfortuinlijke Amerikaan die ook nog Latour en Mohoric over zich heen zag komen.

Wat deden de favorieten?

Wachten op de Puy de Dôme. Jumbo-Visma bepaalde het tempo en liet de kopgroep wegrijden. Zo waren tenminste de bonificatieseconden niet voor Pogacar. In de aanloop naar de Puy de Dôme schroefde Jumbo-Visma het tempo op. Het peloton werd stelselmatig uitgedund onder impuls van onder meer Wout van Aert.

Tadej Pogacar knabbelde wat van zijn achterstand af. — © BELGA

Simon Yates probeerde als eerste weg te rijden uit de uitgedunde groep van de favorieten maar Pogacar liet niet begaan. Yates ging duidelijk op zoek naar de derde podiumplaats maar ook hij moest passen toen Pogacar versnelde. Vingegaard klampte aan maar moest toch enkele meters prijsgeven. Vingegaard kraakte maar verdedigde zijn leiderstrui met hand en tand. Pogacar reed beetje bij beetje weg en zou aan de finish acht seconden terugnemen op Vingegaard die wel het geel behoudt maar de hete adem van Pogacar meer en meer in zijn nek voelt.

Wat deden de Belgen?

Victor Campenaerts demarreerde als eerste en lag dus mee aan de basis voor de juiste vlucht. De Antwerpenaar hield zich achteraf gedeisd maar probeerde wel de finale te openen. De vrijbuiter van Lotto-Dstny was één van de meest actieve renners maar liet zich aanvankelijk verrassen door Matteo Jorgensen. Toen de rest van de kopgroep splitste, zat Campenaerts opnieuw in het verliezende kamp, een situatie die hij niet meer rechtgezet kreeg. In het peloton was er weer een hoofdrol weggelegd voor Wout van Aert die zorgde voor een schifting in het peloton. Campenaerts zou uiteindelijk als twaalfde finishen.

Victor Campenaerts speelde een hoofdrol maar ritwinst was te hoog gegrepen. — © BELGA

Nog iets dat u moet weten?

Vooral voor Mathieu van der Poel werd het een emotionele dag. De etappe startte in Saint-Léonard-de-Noblat, het dorp waar grootvader Raymond Poulidor begraven ligt en waar de jonge Mathieu van der Poel zijn vakanties doorbracht. Alpecin-Deceuninck zorgde voor een aangepaste uitrusting, organisator ASO schonk Van der Poel een retro fiets en een kunstwerk waarin renner en grootvader vereeuwigd werden.

Voor het overige viel er weinig opmerkelijks te noteren. Jasper Philipsen scharrelde nog het vijftiende en laatste puntje voor de groene trui mee, Liliane Calmejane geraakte verstrikt in een wasdraad met truitjes en kwam nogal lullig ten val.

Rituitslag

1. Michael Woods (Can)

2. Pierre Latour (Fra) op 28”

3. Matej Mohoric (Slo) op 35”

4. Matteo Jorgensen (VS) op 36”

5. Clement Berthet (Fra) op 55”

6. Neilson Powless (VS) op 1’23”

7. Alexei Lutsenko (Kaz) op 1’39”

8. Jonas Gregaard (Den) op 1’58”

9. Mathieu Burgaudeau (Fra) op 2’16”

10. David de la Cruz (Spa) op 2’34

Stand

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 17”

3. Jai Hindley (Aus) op 2’40”

4. Carlos Rodriguez (Spa) op 4’22”

5. Adam Yates (GBR) op 4’39”

6. Simon Yates (GBR) op 4’44”

7. Tom Pidcock (GBR) op 5’26”

8. David Gaudu (Fra) op 6’01”

9. Sepp Kuss ((VS) op 6’45”

10. Romain Bardet (Fra) op 6’58”