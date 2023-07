Harry Styles moet concert stilleggen nadat hij geraakt wordt in het oog

De passage van Harry Styles (29) in Wenen liep iets anders dan verwacht: de popster werd geraakt in het oog toen een fan iets richting podium gooide.

Het is niet duidelijk welk voorwerp precies naar het podium gegooid werd, maar op beelden die rondgaan op sociale media is wel duidelijk te zien hoe Harry Styles naar zijn oog grijpt. Vervolgens moest de Britse zanger zijn concert in Wenen even stilleggen. Veel fans roepen nu op om niets meer naar het podium te gooien. “Te gevaarlijk”, klinkt het.

Zelf reageerde de ster niet meer op het incident. Zijn ‘Love On Tour’ gaat intussen ook gewoon verder: Styles staat de komende dagen nog in Barcelona, Madrid, Lissabon en Reggio Emilia.