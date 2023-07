Max Verstappen is ondanks mindere start alweer outstanding en schrijft nu ook GP van Groot-Brittannië op zijn naam

Max Verstappen blijft de zeges aan elkaar rijgen. Op het circuit van Silverstone was de Nederlander alweer een klasse beter dan de rest. Bij de herstart moest hij de koppositie nog even aan Lando Norris laten, maar daarna reed Verstappen de hele race autoritair aan de leiding. Met Norris en ook Lewis Hamilton kregen we een Brits getint podium.

Een vertrouwd beeld voor de start van de GP van Groot-Brittannië: Max Verstappen die op de poleposition startte. Na de Nederlander stond het McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri.

Maar wat Verstappen al het hele seizoen met verve deed, lukte hem in Silverstone niet: de Nederlander kende niet de beste start en werd gepasseerd door Norris. De toeschouwers gingen uit hun dak voor de move van hun landgenoot.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lang kon Lando Norris wel genieten van zijn gloriemoment. Met behulp van zijn DSR ging Verstappen de Brit makkelijk voorbij. Norris raakte vervolgens in een gevecht met ploegmaat Piastri om de tweede plaats. Het zorgde er wel voor dat Verstappen kon wegrijden en Norris zo buiten de DRS-seconde reed.

Stevige wind

Na een derde race begon het licht te regenen in Silverstone. Toch was het vooral de stevige wind die het voor de rijders moeilijk maakte om hun bolide onder controle te houden. Het belette Verstappen niet om steeds verder en verder op Norris uit te lopen. Een onemanshow van Mad Max was weer in de maak.

Gelukkig kon het publiek zich wat optrekken aan de goeie race van thuisrijder Lewis Hamilton. De Brit startte vanop de zevende plaats en kende een mindere start, maar schoof daarna wel flink wat plaatsen op. Na inhaalmanoeuvres op Fernando Alonso en Carlos Sainz reed Hamilton op plek zes.

Ook Lando Norris en Oscar Piastri waren bezig aan een uitstekende race. De McLaren-bolide staat na veel updates eindelijk op punt. Beide rijders mochten dromen van een podium.

Brand

Maar dan stond de wagen van Kevin Magnussen plots in brand. We kregen even een virtual safety car, maar de situatie was toch te onveilig. Enter een volledige safety car. Zowat alle rijders profiteerden hiervan om binnen te komen.

In de pits zagen we een opvallende keuze bij McLaren, waar ze Norris de baan opstuurden met de harde band, terwijl de levensduur van de zachte band duidelijk lang genoeg was. Hamilton, intussen rijdend op plek drie, koos wel voor de zachte band en zijn landgenoot bij de herstart zo kunnen aanvallen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Meteen na de herstart viel Hamilton Norris ook effectief aan, maar de jonge Brit pareerde uitstekend. Voor dit gevecht om de tweede plaats reed Max Verstappen intussen op kousenvoeten naar de zege. Ook de snelste ronde zette hij op zijn naam.

Met nog zeven ronden te gaan wist Norris Hamilton - ondanks diens DRS - dan toch af te schudden. De McLaren werkte duidelijk ook goed op harde banden. Een deugddoende tweede plaats voor Norris, en ook Lewis Hamilton was niet ontevreden met zijn derde stek. Piastri strandde uiteindelijk net naast het podium.

Maar het was dus alweer Max Verstappen die een nieuwe GP-zege boekte, zijn achtste overwinning van het seizoen en zijn zesde op rij. In de WK-stand heeft de Nederlander intussen al 99 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Perez, die zesde werd. Fernando Alonso staat derde en heeft een achterstand van 118 punten op Verstappen.

Top tien

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. Lewis Hamilton

4. Oscar Piastri

5. George Russell

6. Sergio Perez

7. Fernando Alonso

8. Alexander Albon

9. Charles Leclerc

10. Carlos Sainz