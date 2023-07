Vandaag genieten de Tourrenners van een dagje rust. Tijd om de gedachten even te laten afdwalen naar het thuisfront en/of een hobby. Of in het geval van Dylan Teuns: het boerenleven. Voor aanvang van de Tour waren we in Halen te gast op het erf van Boer Teuns. Een gesprek waarbij de koers amper aan bod kwam.