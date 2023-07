Bliksem slaat twee keer in in Herent: woning onbewoonbaar na dakbrand

Op de Kerselarenweg in het Vlaams-Brabantse Herent is zondagnamiddag een dakbrand ontstaan na een blikseminslag. De rook was van ver te zien en hing ook wat over de E314. De twee bewoners waren volgens hun buren niet aanwezig toen de bliksem insloeg.

“We hoorden een grote klap en zagen een lichtflits, direct na elkaar”, vertellen de buren. “We wisten dus wel dat het in de buurt was, maar zó dichtbij hadden we natuurlijk niet verwacht. Eerst leek er enkel rook te komen uit de schouw, maar dan kwamen er grote vlammen uit het dak. De overburen zijn op vakantie naar de zee, dus er was niemand thuis.”

Volgens een brandweerman is de bliksem wellicht eerst op een boom ingeslagen, om vervolgens op het dak over te slaan. De woning heeft daarbij veel schade opgelopen, zegt brandweerofficier Tom Branders van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant. “We hebben het dak moeten openbreken om aan de vlammen te raken. De woning is nu onbewoonbaar”, aldus Branders. “Er zijn in korte tijd op drie plaatsen in Herent blikseminslagen geweest. We zijn dan ook massaal hierheen getrokken. Het blussen was een samenwerking tussen bijna elke brandweerzone in de buurt.” Eén brandweerman liep een hitteslag op en kreeg zuurstof toegediend.

Ook in de Sint-Michielsstraat in Herent is een kleine dakbrand ontstaan.