Hoeseltse vrouw (33) steekt man neer met gebroken glas op pleintje in Bilzen

Een 33-jarige vrouw uit Hoeselt is afgelopen weekend voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor een steekincident op een pleintje achter de kerk in Bilzen. Tijdens een ruzie sloeg ze een bierglas stuk en stak hiermee een man. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De man die in zijn zijde werd geraakt, bloedde hevig. Hij werd in het ziekenhuis geopereerd en hij is buiten levensgevaar. In de stad was die avond veel volk. Een passant was getuige van luid geruzie op het pleintje achter de kerk, in de buurt van de cafés.

Het pleintje waar de schermutseling was, ligt achter de kerk vlakbij het Deken Paquayplein in Bilzen. — © JoGe

Mensen die op terras zaten, vertellen dat er twee koppels aan het discussiëren waren. Volgens hen ging het om Russen en Tsjetsjenen. Het was intussen al vroeg ochtend, rond 3.30 uur. “Het was een vrouw die in het middelpunt van de ruzie stond. Blijkbaar waren er opmerkingen gemaakt over haar uiterlijk en kledij. Wat resulteerde tot ruzie tussen de mannen. De vrouw pikte de opmerkingen tegen haar niet en werd razend. Ze sloeg een glas kapot en stak daarbij naar de man. Die werd geraakt in de zij. De bloedende man werd afgevoerd met de ambulance”, vertelt een getuige.

Camerabeelden

Op het pleintje, waar de schermutseling plaatsvond, hangen camera’s. “De feiten werden gefilmd en staan op beeld”, zegt persmagistraat Pieter Strauven van het parket Limburg. “De vier personen die betrokken waren, werden gearresteerd om via verhoren hun aandeel te bepalen. Een vrouw uit Hoeselt is voorgeleid bij de onderzoeksrechter, de overige drie betrokkenen mochten beschikken.”

