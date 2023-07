Rani Vincke doet het op 200 m van Guldensporenmeeting: “Dat mocht niet mislopen, maakte ik mezelf sterk”

Het was lang wachten op een West-Vlaams hoogtepunt bij de Guldensporenmeeting van zaterdag in Kortrijk. 15 van de 41 West-Vlamingen keerden met een persoonlijk record huiswaarts. Dat was niet weggelegd voor Alexander Doom (200 m 21”43), Aurèle Vandeputte (800 m 1’47”21), Dylan Monserez (400 m horden 55”18) of Yorunn Ligneel (hoog 1m77). Rani Vincke deed het wel. De Gistelse verbeterde zich bij de 200 m van 23”72 tot 23”63.

“Ik verwachtte ook wat moois bij de 100 m. Dat nummer geniet mijn voorkeur. Ik voelde mij goed en verwachtte dan ook beter dan 11”60. Ik bleef 14/100 van mijn record van enkele weken geleden. Het mocht niet mislopen bij de 200 m, maakte ik mij sterk. 23”72 leek mij niet zo geweldig. En inderdaad: ik maakte het waar. Komend weekend volgt de 100 m van de Nacht van de Atletiek en eind deze maand het BK in Brugge. Of ik in afwezigheid van een gekwetste Rani Rosius mag rekenen op de nationale titel? Hierover spreek ik mij niet uit. Er kan zoveel gebeuren.”

Na een Argentijns record bij de 400 m van Elian Larregina (45”34), een Frans scholierenrecord bij de 800m van Yanis Vanlanduyt (1’47”98) stond de 39”92 bij de 4 x 100 van Koksijdenaar Rendel Vermeulen en zijn collega’s als nationaal record U23 op het elektronische bord. De spurters deden hun zeg, maar even later bleek dat er bij de beloften geen records bestaan op aflossingsnummers. Wel evenaarde Oost-Vlaamse Merel Maes in het hoogspringen met 1m93 het nationale juniorrecord. Houthulstse Yorunn Ligneel, die bij de Vlaamse titelstrijd als tweede met 1m85 op 7 cm van Merel Maes strandde , werd vijfde met 1m77. “Ik trad voor het eerst na de kine examens aan. Dit was een test voor het EK U23 van komende vrijdag in het Finse Espoo. Technisch zag het er goed uit. Ik miste enkel explosiviteit. Na het EK volgt het BK.”

Slag in de zij

Aurèle Vandeputte leek bij de 800 m regelrecht af te stevenen op een knalprestatie. “Ik voelde mij na 600 m fris genoeg om te winnen. Net toen kreeg ik een geweldige slag in mijn zij. Ik viel net niet, maar een duik onder 1’46” mocht ik vergeten. Dat is balen.” Aurèle Vandeputte, met 1’45”49 sinds 2021 West-Vlaams recordhouder, strandde op 1’47”21. Trainingsmakker Timon Inghelbrecht week met succes uit naar de 1.500m. De Torhoutse rechtenstudent snelde bij zijn première op die afstand op 3’45”96. Hij ging provinciaal crosskampioen Jonathan Goudeseune (3’49”45) en Adullah Dubad (3’51”91) vooraf.

Ruben Cornelus bleef bij zijn vertrouwde 800m. Het legde de Bruggeling geen windeieren. Hij dook met 1’49”75 voor het eerst onder 1’50”00. “Ik ging er ook een week eerder in Torhout voor. Ik voelde mij enkele dagen na de stage in het Italiaanse Livorgno evenwel niet fris genoeg. Vandaag klikte alles.”

Mattis Tanghe klokte af na 1’50”60. Hij maakte het de afgelopen weken waar op de 400m, want kwalificeerde zich voor het EK U23 4 x 400 m. Lore Quatacker stapelt de persoonlijke records op. De Zillebeekse deed het in Kortrijk bij de 800 m. Zij verbeterde zich van 2’06”98 tot 2’06”81.

Dylan Monserez bleef daarentegen met een kater zitten. De lokale spurter sloot zijn seizoendebuut bij de 400 m horden af als laatste met 55”18 of ruim 2” van zijn besttijd. “Ik verloor meteen het goede ritme. Echt niets klikte vandaag.”