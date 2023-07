Tweede oefenwedstrijd, tweede zege voor KRC Genk. Na Tienen (3-0) legde een dominante vicekampioen zaterdag ook OH Leuven over de knie. Dankzij doelpunten van Fadera, Hrosovsky, Oyen en kersverse aanwinst Bonsu Baah werd het 4-0. “Het is een plezier om met deze groep te werken.”