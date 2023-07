Dit hebt u al gemist in de Tour: emotionele start voor Mathieu van der Poel,Victor Campenaerts mee in de vroege vlucht

Met de rit naar de Puy de Dôme krijgen de klassementsrenners weer een heuse test voor de wielen geschoven. Al lijkt een vroege vlucht wel kans op slagen te hebben. Ondermeer Victor Campenaerts is meegeglipt in de ontsnapping die kans op winst maakt.

Emotioneel moment voor Mathieu van der Poel

De negende etappe brengt de renners van Saint-Leonard-de-Noblat naar de Puy de Dôme, een uitgedoofde vulkaan in het Centraal Massief. De startplaats heeft vooral voor Mathieu van der Poel een emotionele betekenis. Het was immers de woonplaats van zijn grootvader Raymond Poulidor, zijn in 2019 overleden grootvader die in Frankrijk een haast goddelijke status genoot. Van der Poel werd bij de start uitgebreid gefêteerd met onder meer aangepaste kledij, een gepimpte fiets en een emotioneel eerbetoon op het startpodium.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Campenaerts bij de pinken

Maar uiteraard werd er ook gekoerst. Op het moment dat wedstrijddirecteur Christian Preudhomme de vlag liet zakken, versnelde Victor Campenaerts in het spoor van de wagen van de koersdirecteur. Het werd een geanimeerde start waarbij uiteindelijk veertien renners het ruime sop kiezen. Daarbij Victor Campenaerts maar ook gevaarlijke kleppers als Neilson Powless, de drager van de bolletjestrui, Matteo Jorgenson, Michael Woods of Aleksei Lutsenko. De tussenspurt wordt gewonnen door de Noor Abrahamsen, Jasper Philipsen grijpt het vijftiende en laatste puntje mee. Opvallend: Victor Campenaerts lijkt vooraan moeite te hebben om het tempo te volgen. Een zwak moment of is Vocsnor zand in de ogen aan het strooien?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voorsprong tot boven tien minuten

Doorgaans werden de vluchters onder controle gehouden maar deze keer krijgt de ontsnapping meer dan tien minuten voorsprong. Het lijkt er dus meer en meer op dat de dagwinnaar uit de ontsnapping komt. In het peloton zorgt Jumbo-Visma voor de controle maar ze lijken niet echt aanstalten te maken om de vluchters terug te grijpen. Misschien willen zij er zo voor zorgen dat de bonificaties bij de aankomst niet naar Pogacar gaan. Maar de dagwinnaar lijkt wel degelijk uit de vroege vlucht te zullen komen.