Mardochée ‘Mardo’ Nzita (23) doet weer wat hij het liefst doet: voetballen. Zaterdagnamiddag verloor Beerschot wel met 3-0 in het Belfius Basecamp van Club Brugge, maar de vinnige linksback was na lang blessureleed ‘back in business’. Bovendien stelde Nzita de bezorgde fans gerust. “Ik blijf bij Beerschot.”