Eerste Giuliano buiten Limburg is een feit: “Al lang vraag naar restaurant buiten de provincie”

Tien maanden nadat de Limburgse ondernemer Giuliano Bruno een overeenkomst sloot voor de exploitatie van een nieuw restaurant in Gent, werden donderdag al de eerste gasten verwelkomd. “Daarmee komen we tegemoet aan de vraag van de mensen die ons kennen in Limburg, om ook elders van onze gerechten te kunnen proeven”, stelt Giuliano, die al concreet broedt op nieuwe plannen.

Giuliano kondigde twee jaar geleden een ambitieus plan aan om de keten van restaurants die zijn naam draagt, verder uit te bouwen. Met zowel eigen exploitaties als franchisenemers, moeten er in binnen- en buitenland één tot twee Giuliano’s per jaar bijkomen.

© fvv

Het eerste hiervan is zopas geopend in Gent. Giuliano Bruno en zijn vennoten in de holding: Ramona Klee, Massimo Pagnotta en Sandro Rossetti, sloten er 10 maanden geleden een overeenkomst met bioscoopgroep Kinepolis, om -net zoals in Hasselt- een traditioneel Italiaans restaurant te openen naast het cinemacomplex. De Limburgse ondernemers maakten een budget vrij van 1,5 miljoen euro om de volledige inrichting van het pand naar hun hand te zetten.

En nu is het zover. Donderdag zwaaiden de deuren van Giuliano Gent officieel open en draaide de keuken de eerste volledige service. Naar verluidt tot ieders tevredenheid. “De gasten die ons kennen van de andere vestigingen in Limburg vroegen al langer naar nieuwe restaurants buiten de provincie, zodat ze ook daar een Giuliano kunnen bezoeken”, aldus de zaakvoerder. “Hun geduld wordt nu beloond. En ook voor de mensen die ons nog niet kennen, is het best wel een openbaring. Aan de eerste reacties te horen, zijn ze verwonderd over de kwaliteit van de inrichting, de leuke sfeer en de prijs-kwaliteitverhouding van de gerechten. Daar zijn we heel blij mee, want er is heel hard gewerkt de afgelopen maanden om tot dit resultaat te komen.”

Intussen broedt Giuliano al op nieuwe plannen voor bijkomende vestigingen. Antwerpen en Leuven waren steden die eerder circuleerden, maar nog niet konden bevestigd worden. “Wait & see”, klinkt het mysterieus.

© fvv

© fvv