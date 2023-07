Chiara Consonni vloert Marianne Vos in slotetappe van Giro Donne, Annemiek van Vleuten is voor vierde keer eindwinnares

Chiara Consonni heeft de laatste rit van de Giro Donne gewonnen. De 24-jarige Italiaanse van UAE haalde het in een massasprint voor Marianne Vos en Ally Wollaston. Consonni won eerder dit seizoen al de Trofee Maarten Wynants en was vorig jaar ook de beste in de afsluitende rit van de Ronde van Italië. De eindzege ging naar Annemiek van Vleuten (Movistar), die net als in 2018, 2019 en 2022 de Giro aan haar rijk gevuld palmares kan toevoegen.

Van Vleuten mocht met een zeer comfortabele voorsprong van 3:56 op de Française Juliette Labous en 4:23 op de Italiaanse Gaia Realini aan de slotrit beginnen. Na 57 kilometer koers kregen we een aanval met Giorgia Vettorello, Beatrice Rossato en Alessia Vigilia, maar lang duurde het avontuur van het drietal niet.

Iris Monticolo probeerde het dan op 65 kilometer van de finish even maar ook dit verhaal was snel voorbij. En het bleef er daarna heel onrustig aan toe gaan. Anne Kiesenhofer ging op de flanken van de Tempio Pausiana versnellen maar nog voor de top van die bult smolt alles weer samen.

Een groep met dertien rensters trok daarop even weg. Vigilia achtte op 27 kilometer van de finish opnieuw haar moment gekomen. De Italiaanse kreeg een maximale voorgift van een halve minuut maar met nog vijf kilometer voor de boeg mocht ook over deze vlucht een kruis getrokken worden.

In de straten van Olbia werden de sprinttreinen op de rails gezet. Chiara Consonni haalde het, net als vorig jaar. Annemiek van Vleuten kwam in de slotetappe niet meer in de problemen en volgt zichzelf op als winnares van de Giro Donne.

Leuk feestje

“Een rittenkoers winnen is altijd iets heel speciaal”, gaf Van Vleuten na de finish aan. “Je doet dat telkens met een hele ploeg. Ik heb er in heel mijn loopbaan wel enkele gewonnen. Dit was mijn tweede eindzege in de Giro met Movistar. Vorig jaar hebben we met de ploeg een leuk feestje gehad na mijn overwinning, wel dat gaan we nu nog eens overdoen.”

Over een paar weken volgt met de Ronde van Frankrijk alweer een nieuwe uitdaging. “Mijn volgend doel wordt de Tour. Ik blijf hiervoor wel in Italië vertoeven en ga enkele dagen uitrekken om de batterijen wat op te laden. Ik heb nu vier keer deze Ronde van Italië gewonnen. De mooiste? Ze waren alle vier mooi, maar die eerste was toch iets bijzonder. En ik ben van dit land gaan houden omdat het er zo leuk koersen is.”