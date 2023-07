Anderlecht komt op toerental op transfermarkt: dicht bij flankaanvaller Canos van Brentford en extra assistent

De linksbuiten heeft een marktwaarde van 9 miljoen euro en werd vorig seizoen door de Engelse ploeg uitgeleend aan Olympiakos. In Griekenland was hij goed voor 4 goals en 2 assists in 8 matchen. Brian Riemer kent de Spanjaard goed omdat ze samenwerkten bij Brentford. Canos genoot zijn opleiding voor een stuk bij Liverpool. Bij Anderlecht zou het wellicht gaan om een huur met aankoopoptie om later een eventueel vertrek van Francis Amuzu op te vangen. De speler zou deze week nog kunnen aansluiten op oefenkamp in Oostenrijk

Yannick Euvrard extra assistent

Daar blijft het trouwens niet bij. De technische staf van Brian Riemer zal verder worden uitgebouwd. Yannick Euvrard (37) de broer van RWDM-coach Vincent, zal neerstrijken bij RSCA. Hij komt over van de Belgische Voetbalbond waar hij tot in maart 2023 video-analist was van de Rode Duivels. Hij moet onder meer het vertrek van Robin Veldman opvangen.