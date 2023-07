Geruchten over een verkoop van Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere reageert: “Only God knows”

Volgens de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld staat Soudal-Quick Step in de verkoop. Patrick Lefevere en Zdenek Bakala zouden ervoor open staan om hun aandelen in de ploeg van de hand te doen. “In de Tour doen dat soort verhaaltjes de Ronde”, reageert Patrick Lefevere.

De Nederlandse podcast In het Wiel bond zaterdag de kat de bel aan. ‘Er speelt (bij Soudal Quick Step, red.) nogal wat achter de schermen’, vertelde journalist Thijs Zonneveld. ‘Ik heb van verschillende bronnen begrepen dat Lefevere bezig is om zijn ploeg te verkopen. Dan gaat het om zijn aandeel en dat van de Tsjechische investeerder Zdenek Bakala.”

20 procent aandelen

Patrick Lefevere zucht als we hem het verhaal voorleggen: “In de Tour doen dat soort verhaaltjes de ronde. Je weet toch dat ik niet in een positie ben om te verkopen? Ik heb maar twintig procent van de aandelen, de rest zit bij Bakala.”

Lefevere met Bakala (l.) in 2011. — © BELGA

“Weet je hoe vaak ik iemand over de vloer krijg die geïnteresseerd is om ons over te nemen of over te kopen? Dit jaar was er nog een jonge gast die is komen praten. Ik heb voorgesteld om misschien te beginnen bij onze damesploeg en heb hem samengezet met mijn CFO Geert Coeman. Die man kon op geen enkele vraag een deftig antwoord geven. In de sport circuleren veel opportunisten.”

Toch zou het in dit geval om een veel ernstigere piste gaan. Er doen in het peloton geruchten de ronde over een Amerikaanse koper, meer bepaald het Amerikaanse bureau Wasserman dat recent nog het Belgische Squadra Sports overnam, het bedrijf van de Belgische wielermanager Dries Smets. Een indianenverhaal, want zowel Lefevere als Smets laten weten: “niks van aan”.

Niet te oud

In de podcast verwijst Zonneveld naar de leeftijd van Lefevere als één van de redenen waarom een verkoop opportuun zou zijn: “Lefevere is al best wel op leeftijd en heeft al een paar keer aangegeven dat het runnen van een team hem veel energie kost, maar het gaat hem ook niet in de koude kleren zitten dat hij telkens op zoek moet naar nieuwe geldschieters. Zo makkelijk gaat dat namelijk niet.”

Patrick Lefevere met een van zijn renners. — © © VRT

Lefevere is het daar niet mee eens: “Waarom zou ik ineens oud zijn? Twee jaar geleden heb ik me samen met Soudal en Quick Step geëngageerd voor vijf jaar. In wat we ‘project Remco’ zullen noemen. Die sponsorcontracten lopen nu tot eind 2027.”

Betekent dat ook sowieso dat Lefevere als CEO de rit uitdoet tot 2027? Daarover is hij niet eenduidig: “Je weet wat ik altijd zeg in het leven: Only Gods Knows. In dit geval is dat niet anders.”