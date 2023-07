WIMBLEDON. Zestienjarig Russisch toptalent Andreeva wint van landgenote en plaatst zich voor vierde ronde

Het Russische toptalent Mirra Andreeva (WTA 102) heeft zich zondag in Londen geplaatst voor de vierde ronde op Wimbledon.

In de derde ronde op het Londense gras haalde de zestienjarige Andreeva het in twee sets (6-2 en 7-5) van haar landgenote Anastasia Potapova (WTA 23), het 22e reekshoofd op de All England Club. De partij duurde 1 uur en 35 minuten.

Met 16 jaar en 71 dagen op de teller is Andreeva de op twee na jongste qualifier ooit die de vierde ronde weet te halen op Wimbledon. Kim Clijsters (1999) en Coco Gauff (2019) waren nog jonger toen ze zich bij de laatste zestien schaarden in Londen.

In de achtste finales treft Andreeva de Amerikaanse Madison Keys (WTA 18), het 25e reekshoofd. Keys rekende zaterdag in haar derde ronde in twee sets (6-4 en 6-1) af met de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 36).