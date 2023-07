Meer staal dan Eiffeltoren en twee keer zo hoog als London Eye: waarom draait het grootste reuzenrad ter wereld al een jaar niet meer?

Het grootste reuzenrad ter wereld, de Ain Dubai in het gelijknamige emiraat, draait al een jaar niet meer. Waarom? Dat is een mysterie.

De Ain Dubai werd opgeleverd in oktober 2021. Het hoogste en grootste reuzenrad ter wereld bevat meer staal dan de Eiffeltoren, en is dubbel zo hoog als het London Eye. Het ding is 250 meter hoog, en zou 1.400 passagiers moeten kunnen dragen. Maar in maart 2022 ging de spectaculaire attractie al dicht voor “tijdelijke verbeteringswerken”. Voor een maand, klonk het oorspronkelijk. Maar daar kwam vervolgens nog een maand bij. En nog een maand. En nog een maand. Tot de operatoren in april in alle stilte communiceerden dat het reuzenrad tot nader order dicht zou blijven.

Het is onduidelijk waarom de Ain Dubai niet meer draait. Er is geen officiële communicatie meer. “Het probleem met ‘de grootste iets ter wereld’ willen bouwen, is dat je per definitie op onbekend terrein komt”, zegt directeur Aled Davis van de faculteit ingenieurswetenschappen aan de universiteit van Cardiff. “En dan kunnen kleine problemen plots grote problemen worden. Het zou kunnen gaan om problemen met het materiaal, of met extra spanning door de wind. Maar bij gebrek aan meer informatie weten we het gewoonweg niet.”

Roddels

Ook de inwoners van de wijk Bluewaters Island rond het reuzenrad hebben er het raden naar. Volgens sommigen vibreerde de Ain Dubai luid in de vijf maanden dat het ding operationeel was. Volgens anderen beefde de aarde als het rad ronddraaide. Nog anderen beweren dat de fundering was aangetast. Maar ook dat is speculatie.

Niemand wil ook on the record spreken, uit vrees voor represailles van het regime, dat zich veel gelegen is aan een vlekkeloos imago. “We hebben officieel nog niets gehoord”, klinkt het. “Volgens iemand in het management van het gebouw was er iets kapot in het mechanisme, volgens iemand anders zinkt het. Ik heb managers van hotels aan het strand naast het rad horen berekenen hoe groot de schade zou zijn als het omvalt.”

Volgens de Washington Post speelt mogelijk ook de oververhitte vastgoedmarkt in Dubai een rol. Die zou namelijk gebouwd zijn op “hype en krantenkoppen”, op “altijd maar groter en hoger en duurder”. De luxueuze appartementsgebouwen en dure restaurants en winkels die deel uitmaken van hetzelfde project als de Ain Dubai zouden echter grotendeels leeg staan. Speelt dat een rol, en wil de overheid van het emiraat – zoals in het verleden wel vaker gebeurde – een gefaald project toedekken met de mantel der liefde?

Stilzwijgen

De Washington Post contacteerde de overheid van Dubai en bedrijven die de Ain Dubai bouwden, maar kreeg geen antwoord op haar vragen. Een Duitse technische organisatie die het rad oorspronkelijk goedkeurde, bevestigt dat het die goedkeuring inmiddels heeft ingetrokken, maar kan naar eigen zeggen verder geen informatie verstrekken omdat het gebonden is door een geheimhoudingsovereenkomst.