Dat wordt een stevige boete: boek na meer dan eeuw (maar in extreem goede staat) teruggebracht naar bibliotheek

Een boek dat 119 jaar geleden werd uitgeleend in een Amerikaanse bibliotheek, is na al die tijd toch terug waar het hoort te zijn geraakt.

Het boek in kwestie – ‘An Elementary Treatise on Electricity’ (‘Een elementaire verhandeling over elektriciteit’) van de Schotse fysicus James Clerk Maxwell – werd op 14 februari 1904 ontleend in de bibliotheek van New Bedford, in de staat Massachusetts. Om nooit terug te keren...

… tot een bibliothecaris in een andere bibliotheek datzelfde boek welgeteld 119 jaar later zag liggen tussen stapel donaties. Stewart Plein, de curator van de dienst zeldzame boeken bij de bibliotheek van de Universiteit van West Virginia, zag zelfs dat het boek niet de kenmerkende stempel ‘Withdrawn’ (‘Ingetrokken’) droeg, wat zou betekenen dat het boek door de bibliotheek als overbodig was bestempeld.

Plein nam daarop contact op met zijn collega’s in New Bedford. “Dit boek kwam terug in extreem goede toestand”, aldus directeur Olivia Melo. “Iemand heeft dit boek duidelijk goed bewaard, het is waarschijnlijk doorgegeven van generatie op generatie.”

“Het gedrukte boek zal altijd waardevol zijn”

Volgens Melo is de terugkeer van het boek ook “een bewijs van de duurzaamheid van het gedrukte woord, met name in tijden van computerisatie en directe toegang tot ondenkbare hoeveelheden informatie”. “Maar de waarde van een gedrukt boek is dat het niet digitaal is, het verdwijnt niet zomaar. Terwijl je het vasthoudt, krijg je het gevoel dat iemand anders ditzelfde boek 119 jaar geleden vasthield, en het zal er over honderd jaar nog zijn. Het gedrukte boek zal altijd waardevol zijn”, klinkt het.

De bibliotheek van New Bedford rekent vijf dollarcent boete aan per dag dat een boek te laat wordt teruggebracht. Na 119 jaar staat de teller dus op 2.100 dollar, of zo’n 1.900 euro – en dan rekenen we die eeuw inflatie nog niet aan. Het goede nieuws? De bibliotheek rekent maximaal boetes van twee dollar aan.