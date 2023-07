Sportdirecteur Allan Davis (Lotto Dstny) biedt excuses aan na beschuldigingen over ongewenste berichten: “Mijn woorden en daden waren soms ongepast”

De 42-jarige Australiër Allan Davis, sportdirecteur bij Lotto Dstny, heeft zijn excuses aangeboden na beschuldigingen over ongevraagde berichten en topless foto’s die hij naar een Twittergebruiker had gestuurd.

In de nasleep van de beschuldigingen besloot Davis alvast de Tour de France, maar reageren deed hij zelf niet. Tot nu. “Ik betreur ten zeerste de manier waarop ik mezelf heb gedragen en de impact die het had op de betrokken persoon”, aldus Davis in een statement op sociale media. “Ik erken de persoonlijke berichten in mei en juni 2023. We bespraken verschillende onderwerpen, van relaties tot familie en werk. Ik begrijp dat mijn woorden en daden soms ongepast waren. Ik heb geen rekening gehouden met de gevolgen van mijn gedrag en dat spijt me oprecht.”

De topless foto van Davis in een hotelkamer werd verspreid over sociale media en ook andere Twitter-gebruikers vertelden over ongevraagde berichten van Davis, weliswaar zonder expliciet materiaal. “Dat klopt, aangezien ik de afgelopen 15 jaar vaak directe berichten heb gestuurd naar nieuwe mannelijke en vrouwelijke volgers om hen te bedanken voor het volgen van mijn Twitter-account. Dat is de aard van sociale media”, zegt Davis daar zelf over.

Stappen ondernomen

“Ik heb nagedacht over mijn gedrag en heb stappen ondernomen om mezelf te informeren over gepast online gedrag. Ik begrijp het belang van een respectvolle omgeving, zowel online als offline. Nogmaals: ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan voor mijn overtredingen en het eventuele leed of ongemak dat dit de betrokken personen heeft veroorzaakt.”

Zijn ploeg Lotto Dstny reageerde in een eerste verklaring dat het zaken in de privésfeer waren en het dus niets met zijn functie als sportdirecteur te maken had. Ook de UCI geeft aan op de hoogte te zijn van de zaak, maar geeft geen verder commentaar.